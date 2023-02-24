الأردن أرسل 9 طائرات تحمل مساعدات لتركيا و3 أخرى لسوريا منذ وقوع الزلزال

- أرسل الأردن 9 طائرات إلى تركيا و3 أخرى إلى سوريا تحمل على متنها مساعدات منذ أن ضرب زلزال مدمر سوريا ومركزه جنوبي تركيا المجاورة، بحسب الهيئة الخيرية الهاشمية الجمعة.

وقال الأمين العام للهيئة حسين الشبلي إن "الجهود الإغاثية من الأردن ما زالت مستمرة بعد مرور 11 يوما على الزلزال تقريبا".

بالمجمل "9 طائرات ذهبت إلى تركيا، و3 طائرات ذهبت إلى سوريا" وفق الشبلي، الذي أشار إلى جسر جوي أنشأه الأردن لنقل الخيم لصالح المتضررين في تركيا "للتخفيف من هذا المصاب بالتعاون مع الأمم المتحدة".