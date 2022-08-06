جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن أن الجهاد الإسلامي أطلق 160 صاروخاً باتجاه إسرائيل وشنينا أكثر من 30 غارة على أهدافنا

أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، أنه منذ إطلاق عمليته في غزة، أطلقت حركة "الجهاد الإسلامي" نحو 160 صاروخا باتجاه المدن الإسرائيلية وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي: "منذ بداية عملية "الفجر الصادق"، أطلقت "الجهاد الاسلامي" نحو 160 قذيفة صاروخية نحو إسرائيل، منها نحو 130 قذيفة عبرت الحدود، بينما سقطت نحو 30 قذيفة داخل قطاع غزة..القبة الحديدية اعترضت 60 قذيفة وصاروخ، بنسبة نجاح تفوق 95%".