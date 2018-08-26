مقتل 18 شخصًا في حريق فندق بالصين

قتل 18 شخصًا وأصيب 19 عندما اندلع حريق في فندق شمال شرق الصين، في وقت مبكر صباح اليوم.
وقالت وسائل إعلام محلية، إن الحريق اندلع فجر السبت في فندق من أربعة طوابق بمدينة هاربين. ونجح رجال الإطفاء في إخماد الحريق بعد أربع ساعات، بعد أن متد إلى الطوابق الثلاثة العلوية للفندق، وغطى مساحة 400 متر مربع. وأظهرت لقطات للحريق دمارًا واسعًا داخل وخارج الفندق، بما في ذلك جدران ونوافذ محترقة. وشارك في إخماد الحريق أكثر من 100 من رجال الإطفاء والجنود. ولا يزال سبب الحريق مجهولاً.
وتقع مدينة هاربين بالقرب من الحدود مع روسيا وكوريا الشمالية.
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ظهرت عارضة الأزياء الأميركية، كيندال جينر، بعد أن أثبتت نفسها في عالم الأزياء لتصبح أكثر عارضات الأزياء أجرًا في الوقت الحاضر، وشهرتها الواسعة نظرًا لأنها من واحدة من عائلة كاردشيان الأبرز في عالم الفن والموضة، بإطلالة مذهلة وكأنها تعتلي إحدى منصات الأزياء، ليلة الجمعة، في مدينة ويست هوليوود الأميركية، للاحتفال بعيد ميلاد صديقها جاستين سكاي الـ 23 في ملهى "The Nice Guy". وأظهرت الفتاة البالغة من العمر 22 عامًا ذوقها المتميز، حيث ارتدت سترة جلدية سوداء كبيرة الحجم عندما كانت في طريقها للاحتفال مع جادن سميث ابن أسطورة هوليوود ويل سميث، البالغ من العمر 20 عامًا الذي ارتدى حزامًا مستوحى من المدفعية، وأضافت جينز إلى معطفها العصري، أحذية كاحل من جلد الثعبان، وتزينت بخاتم من الألماس على إصبعها، مع مكياج برونزي ناعم، ولمسة من أحمر الشفاه الوردي. ومؤخرًا ظهرت جينر في
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