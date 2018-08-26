مقتل 18 شخصًا في حريق فندق بالصين



قتل 18 شخصًا وأصيب 19 عندما اندلع حريق في فندق شمال شرق الصين، في وقت مبكر صباح اليوم.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن الحريق اندلع فجر السبت في فندق من أربعة طوابق بمدينة هاربين. ونجح رجال الإطفاء في إخماد الحريق بعد أربع ساعات، بعد أن متد إلى الطوابق الثلاثة العلوية للفندق، وغطى مساحة 400 متر مربع. وأظهرت لقطات للحريق دمارًا واسعًا داخل وخارج الفندق، بما في ذلك جدران ونوافذ محترقة. وشارك في إخماد الحريق أكثر من 100 من رجال الإطفاء والجنود. ولا يزال سبب الحريق مجهولاً.

وتقع مدينة هاربين بالقرب من الحدود مع روسيا وكوريا الشمالية.