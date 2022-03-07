الجيش الروسي يعلن عن تهدئة تبدأ الساعة 10:00 صباحا لفتح ممرات إنسانية لخروج المدنيين من مدن أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن نظام تهدئة من الساعة 10:00 صباحا وفتح ممرات إنسانية من كييف وماريوبول وخاركوف وسومي، بناء على طلب الرئيس الفرنسي من الرئيس الروسي.وأضافت الوزارة: أن محاولات كييف لاتهام روسيا بتعطيل العمليات الإنسانية هذه المرة لا معنى لها، وسيتم مراقبة العملية بمساعدة طائرات مسيرة.