الشرطة التركية تعتقل فلسطينياً بسبب فيديو عن انفجار شارع تقسيم

اعتقلت الشرطة التركية فلسطينيا نشر فيديو على تطبيق "تيك توك" صوره في شارع تقسيم بعد التفجير الإرهابي الذي شهده الشارع مؤخرا، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية وظهر الشاب في الفيديو وهو يمشي في شارع تقسيم، ويقلد حالة الهلع وقت الانفجار الذي وقع في المكان منذ أيام.