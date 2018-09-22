أكد رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك أن التسوية في محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (البريكسيت) ما زالت ممكنة.
وقال توسك في بيان صادر اليوم في بروكسل بعد يوم من انعقاد القمة الأوروبية " إن الاتحاد الأوروبي سوف يعامل ما يعرف خطة تشيكرز التي تتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كخطوة في الاتجاه الصحيح من منطلق احترام رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي وأنه مقتنع بأن الحل الوسط ما زال ممكناً.
وجاء بيان رئيس المجلس الأوروبي بعد أن وجهت رئيسة الوزراء البريطانية تحذيراً اليوم قائلة " إنها لن تقدم مزيداً من التنازلات حتى يتنازل الجانب الأوروبي".
وكانت ماي قد قالت إن المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي قد وصلا إلى طريق مسدود بعد أن رفض زعماء الاتحاد الأوروبي خطتها في مؤتمر القمة في سالزبورغ بالنمسا.
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تعتبر جيجي حديد وكايا جربر العارضتان الأكثر طلبًا في العالم، بعد أن هيمنتا على مدرجات العالم التى لا تعد ولا تحصى خلال شهر الموضة هذا العام. وحصلت كل منهما على عروض الأزياء على مدرج ماكس مارا لعرض مجموعة الربيع / الصيف 2019 ، خلال أسبوع الموضة في ميلانو صباح الأربعاء، حيث تمت مشاركتهن بتصاميم تتمتع بأسلوب جريء وجذاب. وكانت جيجي البالغة من العمر 23 عامًا ,تجذب الانتباه في معطف أسود تم تصميمه ليتناسب مع الشكل المميز الإمبراطوري الذي يهدف للكمال، بينما ارتدت كايا البالغة من العمر 17 عامًا، لونًا أصفر نابضًا بالحياة. وارتدت جيجي مجموعة من الموديلات المذهلة، من بينها تصاميم لإيرينا شايك وجوان سمولز، وبدأت باقتحام المدرج في ملابس خارجية أنيقة، مصحوبة بحزام سميك لفت الانتباه إلى خصرها الصغير. وامتلأت السترة بالتفاصيل المزيّنة في نهايتها. وكانت جيجي تتألق بقطعة منمقة
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