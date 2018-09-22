أكد رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك أن التسوية في محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (البريكسيت) ما زالت ممكنة.

وقال توسك في بيان صادر اليوم في بروكسل بعد يوم من انعقاد القمة الأوروبية " إن الاتحاد الأوروبي سوف يعامل ما يعرف خطة تشيكرز التي تتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كخطوة في الاتجاه الصحيح من منطلق احترام رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي وأنه مقتنع بأن الحل الوسط ما زال ممكناً.

وجاء بيان رئيس المجلس الأوروبي بعد أن وجهت رئيسة الوزراء البريطانية تحذيراً اليوم قائلة " إنها لن تقدم مزيداً من التنازلات حتى يتنازل الجانب الأوروبي".

وكانت ماي قد قالت إن المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي قد وصلا إلى طريق مسدود بعد أن رفض زعماء الاتحاد الأوروبي خطتها في مؤتمر القمة في سالزبورغ بالنمسا.