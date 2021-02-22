الصين تلقي باللوم على إدارة ترامب لخلق التوتر بين البلدين
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الصين تلقي باللوم على إدارة ترامب لخلق التوتر بين البلدين

العرب اليوم -

العرب اليوم - الصين تلقي باللوم على إدارة ترامب لخلق التوتر بين البلدين

الخارجية الصينية
بكين - العرب اليوم

قال عضو مجلس الدولة المسؤول عن الشؤون الخارجية بالصين، وانغ يي، اليوم الإثنين، إن أفعال إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لقمع واحتواء الصين هي السبب الجذري للمشكلات في العلاقات بين البلدين.وحث وانغ الذي كان يتحدث في منتدى ببكين، المسؤولين عن صنع السياسة في أميركا على الكف عن تشويه سمعة الحزب الشيوعي الحاكم في الصين والتوقف عن التواطؤ مع القوى الانفصالية.

كان عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني، والمسؤول عن الشؤون الدولية، يانغ جيه تشي، دعا في محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الأمريكي، أنطوني بلينكن مطلع الشهر الجاري، واشنطن إلى تصحيح أخطائها الأخيرة والعمل معا لتطوير العلاقات وبعدها بأيام جرى أول اتصال هاتفي بين الرئيس الصيني ونظيره الأمريكي، حيث أعرب شي جين بينغ لبايدن عن أنه يجب على بكين وواشنطن استئناف آليات الحوار، وتحديد سياسات كل منهما بشكل صحيح لتجنب الحسابات والأحكام الخاطئة، لافتا إلى أن التعاون هو الخيار الأمثل الوحيد للولايات المتحدة والصين.

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الصين تلقي باللوم على إدارة ترامب لخلق التوتر بين البلدين الصين تلقي باللوم على إدارة ترامب لخلق التوتر بين البلدين



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