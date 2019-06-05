تعرّض كمين في سيناء لهجوم ورسالة مؤثرة من أحد أبطاله
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تعرّض كمين في سيناء لهجوم ورسالة مؤثرة من أحد أبطاله

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العرب اليوم - تعرّض كمين في سيناء لهجوم ورسالة مؤثرة من أحد أبطاله

رجال القوات المسلحة المصرية
العريش ـ العرب اليوم

كشف مصدر أمني عن تعرّض كمين "البطل ١٤"، في سيناء، لهجوم متطرفين، في الساعة الخامسة من صباح الأربعاء، وأدي إلى استشهاد 19 من رجال القوات المسلحة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي رسالة قالوا إنها آخر ما تركه الملازم أول عمر القاضي، والذي رفض ترك الكمين وظل يتعامل مع المهاجمين حتى انتهت زخيرته.

وقال الملازم في رسالو عبر اللاسلكي: "يا جدعان انا اتصبت بـ ٣ طلقات اصابات بالغةو الكمين كله استشهدو مش هتلحقوني انا حاسس اني هموت. يا جدعان والنبي قولو لامي ابنك مات راجلو خلي بالكوا منها.و متنسونيش يا جدعانو ادعولي انا غلط كتير ادعوا ربنا يسامحني اشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله".

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تعرّض كمين في سيناء لهجوم ورسالة مؤثرة من أحد أبطاله تعرّض كمين في سيناء لهجوم ورسالة مؤثرة من أحد أبطاله



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تعرّض كمين في سيناء لهجوم ورسالة مؤثرة من أحد أبطاله تعرّض كمين في سيناء لهجوم ورسالة مؤثرة من أحد أبطاله



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