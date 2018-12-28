ترامب متهم بارتكاب خطأ أمني خلال زيارة العراق
آخر تحديث GMT07:03:15
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

ترامب متهم بارتكاب خطأ أمني خلال زيارة العراق

العرب اليوم -

العرب اليوم - ترامب متهم بارتكاب خطأ أمني خلال زيارة العراق

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
واشنطن - العرب اليوم

اتهم خبير أمني، الخميس، الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بارتكاب خطأ أمني خلال زيارته القصيرة المفاجئة إلى العراق الأربعاء.
ونقلت "نيوزيوك" عن الخبير في الاستخبارات مالكولم نانس "حتى وإن كان القائد الأعلى للقوات المسلحة" كشف هوية هؤلاء الجنود قد يصبح "دعاية كبرى في حال أسر أحدهم من قبل حكومة معادية أو مجموعة إرهابية".

وكان ترامب وصل إلى قاعدة عيد الأسد الجوية غربي العراق، مع مغيب شمس الأربعاء، لتفقد القوات الأميركية بمناسبة عيد الميلاد، وذلك برفقة زوجته ميلانيا.

وخلال الزيارة كشف ترامب عن طريق الخطأ هوية أحد عناصر في وحدة النخبة "النايفي سيلز".

ويحيط الجيش الأميركي هذه الوحدة محاطة بسرية وإذا تم تصوير عناصرها في ساحات المعركة يتم التشويش على وجوههم لعدم التعرف على هوياتهم.

ونشر ترامب على تويتر فيديو مع عسكريين أميركيين، وفي لقطة يرفع ترامب أصبعه تأييدا قرب مجموعة قد تكون تضم عناصر من القوات الخاصة.

وخلال التصوير في قاعة الطعام في القاعدة قال رجل يدعى كيو لي لترامب إنه قس في "النايفي سيلز".

وأوضح العسكري أن ترامب رد قائلا "في هذه الحالة لنلتقط صورة".

 ونال الفيديو الذي نشره ترامب 4.6 مليون مشاهدة حتى مساء الخميس، وانهالت مئات التعليقات التي انتقدت سلوك الرئيس الأميركي الذي قد يعرض جنوده للخطر.

 

 

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

ترامب متهم بارتكاب خطأ أمني خلال زيارة العراق ترامب متهم بارتكاب خطأ أمني خلال زيارة العراق



أخبار ذات صلة

GMT 05:56 2018 الجمعة ,28 كانون الأول / ديسمبر

كوربن يؤكد "العمال البريطاني" يزحف نحو معركة الانتخابات العامة
العرب اليوم - كوربن يؤكد "العمال البريطاني" يزحف نحو معركة الانتخابات العامة

GMT 07:40 2018 الخميس ,27 كانون الأول / ديسمبر

ترامب يعترف بإلغائه زيارتين إلى العراق بسبب انكشاف أمرهما
العرب اليوم - ترامب يعترف بإلغائه زيارتين إلى العراق بسبب انكشاف أمرهما

GMT 06:38 2018 الخميس ,27 كانون الأول / ديسمبر

جدل في العراق بسبب زيارة ترامب المفاجئة
العرب اليوم - جدل في العراق بسبب زيارة ترامب المفاجئة

GMT 13:23 2018 الإثنين ,24 كانون الأول / ديسمبر

إجلاء نحو 2000 شخص جراء زلزال تعرضت له منطقة "التبت " في الصين
العرب اليوم - إجلاء نحو 2000 شخص جراء زلزال تعرضت له منطقة "التبت " في الصين

GMT 11:27 2018 الإثنين ,24 كانون الأول / ديسمبر

البحرين تستدعي دبلوماسيًا عراقيًا للتنديد بتصريحات للمالكي
العرب اليوم - البحرين تستدعي دبلوماسيًا عراقيًا للتنديد بتصريحات للمالكي

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

ترامب متهم بارتكاب خطأ أمني خلال زيارة العراق ترامب متهم بارتكاب خطأ أمني خلال زيارة العراق



المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

ظهرت في مُناسبات مُهمّة على السجاد الأحمر

إليكِ أجمل إطلالات العارضة السمراء ناعومي كامبل

واشنطن - العرب اليوم

تعدّ العارضة ناعومي كامبل مِن أبرز الوجوه الأكثر شهرة في صناعة الأزياء، لذلك ليس من المستغرب أن تمتلك أسلوبا شخصيا مميزا لا ينسى. وظهرت العارضة خلال هذا العام، على السجاد الأحمر في العديد من المناسبات المهمة، أولها كان مهرجان كان السينمائي، إذ استضافت حفلة لجمع الأموال لصالح منظمة "Fashion for Relief"، وهي مؤسستها الخيرية، وبدت كامبل أنيقة على السجادة الحمراء حيث ارتدت فستانا أبيض بصورة ظلية مميزة وبتفاصيل دقيقة براقة من دولتشي آند غابانا. وحضرت العارضة حفلة زفاف الأمير هاري وميغان ماركل في الشهر نفسه، وفي حين يتفادى الضيوف عادةً ارتداء اللون الأسود إلى حفلات الزفاف، ارتدت كامبل فستانا أسود من توقيع رالف آند روسو مزينا بالريش، وأكملت إطلالتها بارتداء زوج من أحذية الكعب المدبب الأسود. وتعد عارضة الأزياء السمراء من أكبر المعجبات بعلامة فيرساتشي، وهي علامة أسهمت في نجاحها في…

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 03:59 2018 الجمعة ,28 كانون الأول / ديسمبر

صفاء مصطفى تكشف عن تصاميم إكسسوارات شتاء 2019
العرب اليوم - صفاء مصطفى تكشف عن تصاميم إكسسوارات شتاء 2019

GMT 05:44 2018 الجمعة ,28 كانون الأول / ديسمبر

استمتع بأشعة شمس الشتاء على أجمل شواطئ "جامايكا"
العرب اليوم - استمتع بأشعة شمس الشتاء على أجمل شواطئ "جامايكا"

GMT 03:24 2018 الجمعة ,28 كانون الأول / ديسمبر

أمل مصطفى تكشف عن أحدث تصاميم ديكور "الكريسماس"
العرب اليوم - أمل مصطفى تكشف عن أحدث تصاميم ديكور "الكريسماس"

GMT 06:24 2018 الجمعة ,28 كانون الأول / ديسمبر

ويليامسون يبدي مخاوفه من قيام "هواوي" بالتجسس على بريطانيا
العرب اليوم - ويليامسون يبدي مخاوفه من قيام "هواوي" بالتجسس على بريطانيا

GMT 01:17 2018 الجمعة ,28 كانون الأول / ديسمبر

تعرَّف على تركي بن عبدالله الشبانة وزير الإعلام السعودي الجديد
العرب اليوم - تعرَّف على تركي بن عبدالله الشبانة وزير الإعلام السعودي الجديد

GMT 06:55 2018 الخميس ,27 كانون الأول / ديسمبر

تعرّف على أفضل سترات الرجال الأنسب لرحلات التنزّه
العرب اليوم - تعرّف على أفضل سترات الرجال الأنسب لرحلات التنزّه

GMT 10:40 2018 الخميس ,27 كانون الأول / ديسمبر

"واياناد" واحدة مِن أفضل الوجهات السياحية في الهند
العرب اليوم - "واياناد" واحدة مِن أفضل الوجهات السياحية في الهند

GMT 06:16 2018 الخميس ,27 كانون الأول / ديسمبر

"بنترست" يكشف أهمّ اتجاهات التصميمات الداخلية لعام 2019
العرب اليوم - "بنترست" يكشف أهمّ اتجاهات التصميمات الداخلية لعام 2019

GMT 07:56 2018 الخميس ,27 كانون الأول / ديسمبر

خالد اليماني يطالب بدور لليمن في قوات "درع الجزيرة"
العرب اليوم - خالد اليماني يطالب بدور لليمن في قوات "درع الجزيرة"

GMT 12:22 2018 الخميس ,27 كانون الأول / ديسمبر

رئيسة تحرير "RT" تتصدَّر قائمة الصحافيين المُقتَبسَة عباراتهم
العرب اليوم - رئيسة تحرير "RT" تتصدَّر قائمة الصحافيين المُقتَبسَة عباراتهم

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 14:58 2018 الأربعاء ,26 كانون الأول / ديسمبر

برازيلي يقتل عروسه والضيوف أثناء الاحتفال بمراسم زفافه
العرب اليوم - برازيلي يقتل عروسه والضيوف أثناء الاحتفال بمراسم زفافه

GMT 11:57 2018 الخميس ,27 كانون الأول / ديسمبر

انتصار تحرر محضرا ضد 3 أشخاص يترددون على منزلها
العرب اليوم - انتصار تحرر محضرا ضد 3 أشخاص يترددون على منزلها

GMT 12:30 2018 الأحد ,09 كانون الأول / ديسمبر

الصين ترسل مهمة فضائية إلى "الجانب المعتم" من القمر
العرب اليوم - الصين ترسل مهمة فضائية إلى "الجانب المعتم" من القمر

GMT 21:52 2018 الإثنين ,15 تشرين الأول / أكتوبر

تعرف على الأكثر مبيعًا فى معرض أربيل الدولى للكتاب
العرب اليوم - تعرف على الأكثر مبيعًا فى معرض أربيل الدولى للكتاب

GMT 12:25 2018 الإثنين ,08 تشرين الأول / أكتوبر

رئيس البرلمان يبحث كوتسيس استئناف الحوار بين الخرطوم وواشنطن
العرب اليوم - رئيس البرلمان يبحث كوتسيس استئناف الحوار بين الخرطوم وواشنطن

GMT 07:57 2018 الخميس ,18 تشرين الأول / أكتوبر

كيرا نايتلي تمنع ابنتها من مشاهدة أفلام "ديزني"
العرب اليوم - كيرا نايتلي تمنع ابنتها من مشاهدة أفلام "ديزني"

GMT 15:11 2018 الأحد ,14 تشرين الأول / أكتوبر

في المكتبات مجموعة قصصية جديدة للكاتب التونسي إبراهيم درغوثي
العرب اليوم - في المكتبات مجموعة قصصية جديدة للكاتب التونسي إبراهيم درغوثي

GMT 13:01 2018 الإثنين ,22 تشرين الأول / أكتوبر

سبارتاك موسكو يعلن إقالة مدربه الإيطالي ماسيمو كاريرا
العرب اليوم - سبارتاك موسكو يعلن إقالة مدربه الإيطالي ماسيمو كاريرا

GMT 12:53 2018 الثلاثاء ,09 تشرين الأول / أكتوبر

رئيس مجلس الوزراء الصومالي يصل الرياض
العرب اليوم - رئيس مجلس الوزراء الصومالي يصل الرياض

GMT 14:22 2018 الأحد ,07 تشرين الأول / أكتوبر

تكريم وزارة العدل للتميز في مؤشر البحرين للحكومة الإلكترونية
العرب اليوم - تكريم وزارة العدل للتميز في مؤشر البحرين للحكومة الإلكترونية

GMT 00:27 2016 الخميس ,25 شباط / فبراير

المعارضة السورية تعرض أسلحة للبيع على مواقع التواصل الاجتماعي
العرب اليوم - المعارضة السورية تعرض أسلحة للبيع على مواقع التواصل الاجتماعي

GMT 17:44 2013 الجمعة ,15 آذار/ مارس

لبنان: العثور عل جثة زوج مذيعة تلفزيونية في مقر شركته
العرب اليوم - لبنان: العثور عل جثة زوج مذيعة تلفزيونية في مقر شركته

GMT 19:46 2018 الجمعة ,12 تشرين الأول / أكتوبر

الاحتفال بتخريج الدفعة الأولى من طلاب اللغة الروسية في جامعة دمشق
العرب اليوم - الاحتفال بتخريج الدفعة الأولى من طلاب اللغة الروسية في جامعة دمشق

GMT 02:20 2017 الإثنين ,11 كانون الأول / ديسمبر

دلال عبد العزيز سعيدة بالعمل مع تامر حسني
العرب اليوم - دلال عبد العزيز سعيدة بالعمل مع تامر حسني

GMT 16:50 2015 الثلاثاء ,06 تشرين الأول / أكتوبر

كائنات حية تعيش في جبال هملايا ..قرد "يعطس" وسمكة "تمشي"
العرب اليوم - كائنات حية تعيش في جبال هملايا ..قرد "يعطس" وسمكة "تمشي"

GMT 04:05 2017 الجمعة ,10 آذار/ مارس

ابتكار روبوت عازف على البيانو يُقدم أجمل المقطوعات
العرب اليوم - ابتكار روبوت عازف على البيانو يُقدم أجمل المقطوعات

GMT 17:28 2018 الأحد ,14 تشرين الأول / أكتوبر

ريجيس دوبريه ينصح في كتابه الأخير نجله بألا يتبع مساره
العرب اليوم - ريجيس دوبريه ينصح في كتابه الأخير نجله بألا يتبع مساره

GMT 11:02 2018 الخميس ,11 تشرين الأول / أكتوبر

ألم حاد ينهي حياة تلميذة داخل إحدى الداخليات في تيزنيت
العرب اليوم - ألم حاد ينهي حياة تلميذة داخل إحدى الداخليات في تيزنيت

GMT 20:18 2015 الثلاثاء ,14 تموز / يوليو

أثيوبيا تمثل أفضل وجهة للسياحة في عام 2015
العرب اليوم - أثيوبيا تمثل أفضل وجهة للسياحة في عام 2015

GMT 03:41 2017 الجمعة ,14 تموز / يوليو

جهاز كهربائي يترجم لغة الإشارة إلى رسائل نصية لمساعدة الصم والبكم
العرب اليوم - جهاز كهربائي يترجم لغة الإشارة إلى رسائل نصية لمساعدة الصم والبكم

GMT 02:36 2018 الأحد ,07 كانون الثاني / يناير

المذيعة سماح عبد الرحمن تكشف عن عشقها للإعلام
العرب اليوم - المذيعة سماح عبد الرحمن تكشف عن عشقها للإعلام

GMT 00:17 2017 الأحد ,19 تشرين الثاني / نوفمبر

حبيب غلوم يكشف الصعوبات التي واجهته في بداية مشواره
العرب اليوم - حبيب غلوم يكشف الصعوبات التي واجهته في بداية مشواره

GMT 18:16 2016 السبت ,09 كانون الثاني / يناير

الداعشي علي صقر يعدم أمه بدم بارد أمام المئات وسط الرقّة
العرب اليوم - الداعشي علي صقر يعدم أمه بدم بارد أمام المئات وسط الرقّة

GMT 06:59 2016 الأحد ,14 آب / أغسطس

شركة مرسيدس تعلن عن مواصفات سيارتها الجديدة "كوبيه فئة سي"
العرب اليوم - شركة مرسيدس تعلن عن مواصفات سيارتها الجديدة "كوبيه فئة سي"

GMT 06:59 2016 الجمعة ,15 إبريل / نيسان

حلُّ لغز فجوات "نازكا" في صحراء بيرو باستخدام حلزونات قديمة
العرب اليوم - حلُّ لغز فجوات "نازكا" في صحراء بيرو باستخدام حلزونات قديمة

GMT 05:54 2014 الأربعاء ,11 حزيران / يونيو

"الجبة" التونسيّة العصرية بتطريز تقليدي تميز أعراس الجزائر
العرب اليوم - "الجبة" التونسيّة العصرية بتطريز تقليدي تميز أعراس الجزائر

GMT 13:13 2017 الثلاثاء ,22 آب / أغسطس

"بيدفيست" الجنوب أفريقي يقدم عمرو جمال إلى الإعلام
العرب اليوم - "بيدفيست" الجنوب أفريقي يقدم عمرو جمال إلى الإعلام

GMT 05:09 2017 الإثنين ,27 تشرين الثاني / نوفمبر

أولغا كوريلينكو تبهر الحضور بفستانها الأسود المذهل
العرب اليوم - أولغا كوريلينكو تبهر الحضور بفستانها الأسود المذهل
 
العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم -
arabstoday arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab