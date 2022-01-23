البيت الأبيض يعلن الرئيس بايدن ناقش مع فريق الأمن القومي الأميركي تطورات الأعمال العدائية الروسية ضد أوكرانيا

أكدت واشنطن أنها "قلقة جدا" جراء الاتهامات التي وجهتها لندن لموسكو حول أوكرانيا وقال البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة تعتبر الاتهامات البريطانية حول سعي موسكو إلى تنصيب زعيم موال لروسيا في أوكرانيا "مقلقة جدا". وأوضحت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي إميلي هورن أن "هذا النوع من المؤامرات مقلق جدا" وتابعت: "الشعب الأوكراني لديه الحق السيادي في تقرير مستقبله، ونحن نقف إلى جانب شركائنا المنتخبين ديمقراطيا في أوكرانيا" كما أكد البيت الأبيض، أن "الرئيس جو بايدن ناقش مع فريق الأمن القومي الأمريكي تطورات الأعمال العدائية الروسية ضد أوكرانيا".