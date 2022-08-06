اعتقال 19 عنصراً من حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، عن اعتقال 19 عنصرا من حركة "الجهاد الإسلامي" في الضفة الغربية، بينما يواصل هو شن ضربات على أهداف في غزة. وجاء في بيان للجيش أن الجنود وعناصر من جهاز الأمن الداخلي "شين بيت" اعتقلو 20 شخصا خلال عمليات دهم في وقت مبكر من صباح اليوم في الضفة الغربية، مشيرا إلى أن "19 منهم هم عناصر على ارتباط بمنظمة الجهاد الإسلامي الفلسطينية الإرهابية".