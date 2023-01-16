إصابة طفلة فلسطينية دعسها مستوطن شرق قلقيلية

أصيبت طفلة فلسطينية، جراء دعسها من مستوطن قرب قرية الفندق شرق قلقيلية، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنا دهس طفلة (7 أعوام)، عند الشارع الرئيس قلقيلية- نابلس، ما أسفر عن إصابتها بجروح طفيفة، نقلت إثرها إلى مستشفى درويش نزال الحكومي في قلقيلية.وتتواصل اعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين خاصة في شمال الضفة الغربية المحتلة، والتي ينفذونها تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.وشهد عام 2022 تصاعدا كبيرا في شراسة الاستيطان؛ فقد كان عامًا خطيرًا من حيث الاستيطان واعتداءات المستوطنين في الضفة المحتلة.