الدفاعات الجوية الروسية تتصدى لأهداف جوية أطلقت باتجاه إنيرغودار في مقاطعة زابوروجيه

أفاد مراسلنا بأن الدفاعات الجوية الروسية في مدينة إنيرغودار بمقاطعة زاباروجيه قامت بتحييد أهداف جوية أطلقتها القوات الأوكرانية باتجاه المدينة. وأضاف مراسلنا أنه لم يتم التبليغ عن وقوع أضرار في المنشآت الحيوية والمناطق السكنية.