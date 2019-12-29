عملية طعن جماعية بكنيس في نيويورك وسقوط ضحايا

أصيب 3 أشخاص على الأقل، ليل السبت الأحد، من جراء عملية طعن وقعت في كنيس يهودي بولاية نيويورك الأميركية، بحسب تقارير محلية.



ونقلت "رويترز" عن وسائل إعلام محلية أن عملية الطعن تمت في مدينة مونسي التي تقع على بعد نحو 48 كيلومترا شمالي نيويورك.

وقالت صحيفة "جورنال نيوز" في مقاطعة، روكلاند، إن ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص تعرضوا للطعن قبيل الساعة العاشرة مساء.

وقال ليبرمان إن الشرطة المحلية قامت بتمشيط المنطقة.

ولم يتضح ما إذا كان أحد قد قتل. ولم تعلق إدارة الشرطة بشكل فوري على الوضع.

وجاء هذا الحادث، على الرغم من الاحتياطات الأمنية التي اتخذتها السلطات الأميركية في الأحياء التي يقطنها اليهود في نيويورك.

وتلقت شرطة نيويورك ما لا يقل عن 5 تقارير، الأسبوع الماضي، عن هجمات قد تكون مدفوعة بالتحيز ضد اليهود.