ترامب يمنح ملك البحرين وسام الاستحقاق برتبة قائد أعلى

منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وسام الاستحقاق وقال نبيل يعقوب الحمر، المستشار الإعلامي لملك البحرين في تدوينة على تويتر إن: "الرئيس الأمريكي منح الملك حمد بن عيسى آل خليفة وسام الاستحقاق برتبة قائد أعلى" وأكد المستشار الإعلامي لملك البحرين أن: "وسام الاستحقاق الذي منحه الرئيس الأمريكي للملك حمد بن عيسى آل خليفة جاء تقديرًا لدوره في دعم الاستقرار الإقليمي والعالمي" ويعد الوسام هو أعلى الأوسمة التي تمنح من الرؤساء الأمريكيين.