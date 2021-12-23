دوي انفجارات متتالية وحرائق بمعسكر الأمن المركزي في صنعاء

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، بعد منتصف ليلة الأربعاء – الخميس، إنه نفذ ضربات جوية دقيقة لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء استجابة للتهديد. وطالب التحالف من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة في صنعاء. وأشار إلى أن الحوثيين يختارون الضربات عند محاولاتهم استهداف المدنيين. وفي السياق، أفاد “الشارع” سكان محليون في صنعاء، أن الضربات الجوية استهدفت معسكر الأمن المركزي سابقا في منطقة السبعين. وقال السكان، إن 3 غارات جوية استهدفت معسكر الأمن المركزي، أعقبها دوي انفجارات متتالية ونشوب حرائق وسط المعسكر. يعتقد أنها ناجمة عن انفجار مخازن للأسلحة التابعة للمليشيا. وذكر أحد السكان، أنه شوهد سيارات الإسعاف تهرع إلى مكان الانفجارات في منطقة السبعين