وسائل إعلام أميركية تؤكد على تعقب أحد الحسابات على تطبيق parler من قبل الجهات الرسمية

أكدت وسائل إعلام أميركية على تعقب أحد الحسابات على تطبيق Parler من قبل الجهات الرسمية بعد توجيه دعوة لأنصار ترامب بالعودة الى واشنطن في 19 كانون الثاني مع حمل السلاح