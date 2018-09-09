الولايات المتحدة تعد خيارات عسكرية مختلفة للرد على أي هجوم كيماوي من نظام الأسد في إدلب

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أنها تدرس خيارات عسكرية للرد على قوات نظام الأسد في حال استخدامها أسلحة كيميائية في هجوم على محافظة إدلب شمال غرب سورية.
وقال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال جوزيف دانفورد إنه يجري حوارًا روتينيًا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الخيارات العسكرية إذا تجاهلت سورية تحذيرات واشنطن من استخدام أسلحة كيماوية في هجوم متوقع على إدلب.
وأضاف دانفورد بحسب بيان للوزارة خلال زيارة للهند أن الرئيس ترامب "يتوقع أن تكون لدينا خيارات عسكرية وقد أطلعناه على المعلومات المحدثة حول تلك الخيارات".
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تشتهر المغنية والممثلة وعارضة الأزياء الأميركية باريس هيلتون، بجاذبيتها وأناقتها، فهي رمز للموضة ومعروفة بأزيائها الفاخرة، وظهرت بإطلالة مذهلة على منصة عرض أزياء "Disney Villains x The Blonds" خلال أسبوع الموضة في نيويورك، الجمعة. بدت هيلتون البالغة من العمر 37 عاما، بإطلالة شرسة عندما كانت ترتدي أزياء مستوحاة من شخصية "رويلا درفيل" الشريرة الخيالية، والتي ظهرت في فيلم الأنيميشن "101 Dalmatians"، وكانت تتميز بشعرها المتزج باللونالبلاتينيوم والأسود معا ويتدفق على أحد كتفيها، وهو ما ظهرت به العارضة الأميركية خلال العرض. ارتدت هيلتون ثوبا فضيا مرصعًا بالترتر، مع حواف غير متساوية تتميز برباط من الشبك الأمامي وأحذية بربطة بيضاء وسوداء. وأكملت إطلالتها بقفازات دون أصابع، تتميز بزينة فضية ومكياج صاخب من الظل المعدني للعيون والرموش الطويلة وأحمر الشفاة القرمزي، وكانت تحمل جروا صغيرا تحت ذراعيها على المدرج، كجزء من العرض. أعلنت باريس
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