حداد عام وإضراب شامل يعم الأراضي الفلسطينية بعد استشهاد عدي التميمي

عمَ، صباح اليوم الخميس، أرجاء الأراضي الفلسطينية، الإضراب الشامل حداداً على روح الشهيد عدي التميمي.

وأعلنت القوى الوطنية والإسلامية الإضراب العام، حداداً على روح الشهيد الفدائي عدي التميمي، الذي ارتقى شهيداً وهو يواجه جنود الاحتلال.

وفي القدس، أغلق الشبان المقدسي شوارع القدس المحتلة، التزاماً بالإضراب العام والشامل.

وأعلنت النقابة العامة لعمال النقل بالضفة المحتلة، الاضراب الشامل، استجابة لنداء القوى الوطنية غدا الإضراب الشامل في جميع النقل العام.