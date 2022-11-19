أربعة قتلى من الجنود السوريين جراء عدوان إسرائيلي جديد

أفاد مصدر عسكري سوري بمقتل أربعة عسكريين وإصابة عسكري بجروح جراء عدوان إسرائيلي جوي من فوق البحر المتوسط من اتجاه بانياس استهدف بعض النقاط في المنطقة الوسطى والساحلية.