مصرع جنديين خلال تبادل إطلاق النار مع عناصر إرهابية شمال غرب باكستان
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مصرع جنديين خلال تبادل إطلاق النار مع عناصر إرهابية شمال غرب باكستان

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العرب اليوم - مصرع جنديين خلال تبادل إطلاق النار مع عناصر إرهابية شمال غرب باكستان

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إسلام آباد ـ العرب اليوم

لقي جنديان من رجال قوات الأمن الباكستانية مصرعهما خلال تبادل إطلاق النار مع عناصر إرهابية في منطقة "باجور" القبلية شمال غرب باكستان.
وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني اليوم أن الاشتباكات وقعت أثناء تنفيذ فرقة من قوات الأمن عملية تمشيط ضد العناصر الإرهابية في تلك المنطقة، مضيفا أن قوات الأمن قضت على عنصر إرهابي خلال تبادل إطلاق النار.
وذكر البيان أن العملية تم تنفيذها بناء على معلومات استخباراتية، رصدت تحركات لعناصر إرهابية في منطقة "باجور"، مشيرا إلى أن قوات الأمن صادرت خلال العملية كمية من الأسلحة والمتفجرات والذخيرة.
 

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مصرع جنديين خلال تبادل إطلاق النار مع عناصر إرهابية شمال غرب باكستان مصرع جنديين خلال تبادل إطلاق النار مع عناصر إرهابية شمال غرب باكستان



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