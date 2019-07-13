قوات الأمن الصومالية تنهي هجوما شنه مسلحون من حركة الشباب على فندق بمدينة كيسمايو خلال الليل وأسفر عن 13 قتيلا على الأقل
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قوات الأمن الصومالية تنهي هجوما شنه مسلحون من حركة الشباب على فندق بمدينة كيسمايو خلال الليل وأسفر عن 13 قتيلا على الأقل

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العرب اليوم - قوات الأمن الصومالية تنهي هجوما شنه مسلحون من حركة الشباب على فندق بمدينة كيسمايو خلال الليل وأسفر عن 13 قتيلا على الأقل

قوات الأمن الصومالية
مقديشو - العرب اليوم

قوات الأمن الصومالية تنهي هجوما شنه مسلحون من حركة الشباب على فندق بمدينة كيسمايو خلال الليل وأسفر عن 13 قتيلا على الأقل

 

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قوات الأمن الصومالية تنهي هجوما شنه مسلحون من حركة الشباب على فندق بمدينة كيسمايو خلال الليل وأسفر عن 13 قتيلا على الأقل قوات الأمن الصومالية تنهي هجوما شنه مسلحون من حركة الشباب على فندق بمدينة كيسمايو خلال الليل وأسفر عن 13 قتيلا على الأقل



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