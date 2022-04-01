أعلنت خليّة الإعلام الأمني في العراق، الخميس، استهداف القوات الجوية خلية لتنظيم "داعش" في محافظة كركوك بغارة جوية، أسفرت عن سقوط 3 من عناصر التنظيم. وقالت الخلية إن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، تمكنت من رصد ومتابعة تحركات "خلية إرهابية خطرة" في محافظة كركوك. وأضافت أن القوات الجوية نفذت "ضربة دقيقة" لمكان الخلية نتج عنها سقوط "ثلاثة في جبال حمرين بمحافظة كركوك". وأفادت بأنها ستعلن لاحقاً عن "أسماء ومناصب تلك العناصر الذين تم استهدفهم خلال هذه العملية.