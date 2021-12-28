البعثة السعودية بالأمم المتحدة تطالب بمحاسبة الحوثيين على جرائم الحرب المرتكبة في اليمن

أدانت البعثة السعودية لدى الأمم المتحدة، الهجوم الحوثي على صامطة في 24 ديسمبر. وطالبت البعثة السعودية برئاسة عبدالله المعلمي، السفير الدائم للسعودية بالأمم المتحدة في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي بمحاسبة الحوثيين على جرائم الحرب المرتكبة في اليمن. واعتبرت البعثة السعودية أن عدم تحرك مجلس الأمن لمعاقبة مزودي الحوثيين بالسلاح يشجعهم على الإرهاب.