السيطرة على حريق هائل في سوق المباركية التراثي في الكويت

أعلنت قوات الإطفاء العام في الكويت، السيطرة على حريق اندلع في سوق المباركية التراثي مساء الخميس. وذكرت عبر "تويتر" أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشیخ أحمد نواف الأحمد الجابر، أمر بفتح تحقيق لمعرفة أسباب الحادث. ووفقاً لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أفاد ضابط العلاقات العامة في قوة الإطفاء رضا السملان، أن الحريق طال في البداية 20 محلاً قبل أن تنتشر النيران نظراً إلى التصاق المحلات ببعضها البعض، والتي تحتوي معظمها على بضائع من العطور والجلود، مشيراً إلى أن سقف المحلات في السوق جعل النيران تمتد بصورة كبيرة وسرعة هائلة كونها تراثية.