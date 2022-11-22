إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق،، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، بالقرب من مجمع المدارس على المدخل الشمالي لبلدة "تقوع" شرقي بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية في تصريحات، بإصابة عشرات المواطنين وطلبة المدارس عقب إطلاق جيش الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع خلال مواجهات اندلعت بالقرب من مجمع المدارس، لافتةً الانتباه إلى أن جنود الاحتلال يوجدون باستمرار في محيط مجمع المدارس، ويقومون باستفزاز الطلبة ويعرقلون وصولهم لمدارسهم.