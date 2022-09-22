القوات الروسية تحبط سلسلة من الأعمال الإرهابية في خيرسون

قال مصدر في الهيئات الأمنية الروسية، إن القوات الروسية تمكنت من إحباط سلسلة هجمات إرهابية في مقاطعة خيرسون خططت المخابرات العسكرية الأوكرانية لتنفيذ عدد منها خلال الاستفتاء وأضاف المصدر أنه "تم يوم 21 سبتمبر اعتقال فاليري بانتشوك في منطقة خيرسون، حيث خطط بإيعاز من المخابرات الأوكرانية، لتفجير خطوط التوتر العالي التي توفر الكهرباء لمقاطعتي خيرسون وزابوروجيه وجمهورية القرم"، كما تم كشف مخرب ثان في مدينة بيريسلاف وتمت تصفيته في 19 سبتمبر بعد أن أبدى مقاومة مسلحة خلال اعتقاله.