بايدن يبحث مع مون إعداد استراتيجية شاملة للتعامل مع ملف كوريا الشمالية

بحث الرئيس الأميركي جو بايدن مع نظيره الكوري الجنوبي، مون جيه-إن، تطوير التعاون الثنائي وإعداد استراتيجية للتعامل مع ملف كوريا الشمالية.وقال رئيس كوريا الجنوبية، في بيان على "فيسبوك"، اليوم الخميس: "تعاهدنا على مواصلة تعزيز التحالف بين كوريا والولايات المتحدة، التحالف الراسخ في قيم البلدين المشتركة"، مضيفا: "سنقف معا دائما ونحن نعمل من أجل السلام في شبه الجزيرة الكورية ومعالجة التحديات لعالمية".

وأكد مون أنه اتفق مع بايدن على تطوير التحالف الثنائي والتعاون في مجهودات تعزيز السلام الإقليمي والتعامل مع التحديات العالمية.وتعد هذه المكالمة الهاتفية الأولى التي تجمع الرئيسين منذ تنصيب بايدن رئيسا للولايات المتحدة في يوم 20 يناير.وأعرب رئيس كورويا الجنوبية عن ترحيبه "بعودة الولايات المتحدة إلى قلب التحديات العالمية المتزايدة بما يشمل وباء كورونا، والتغير المناخي، والاستقطاب الاقتصادي".