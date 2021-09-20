أظهرت النتائج الأولية لانتخابات مجلس الدوما الروسي، بعد فرز نحو 68% من الأصوات، تقدم حزب "روسيا الموحدة" وحصوله على نسبة 49% من الأصوات.

وبحسب النتائج الأوية احتل "الحزب الشيوعي لروسيا الاتحادية" المرتبة الثانية بنسبة أصوات بلغت 20.44%، فيما تحصل الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي" على 7.75% من الأصوات، وفي المرتبة الرابعة يأتي "حزب روسيا العادلة-من أجل الحق" وحصل على 7.45%، وفي المرتبة الخامسة "حزب الناس الجدد" بنسبة أصوات بلغت حتى الآن 5.60%.