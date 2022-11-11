الخارجية اليابانية تؤكد مقتل أحد مواطنها في أوكرانيا

أكدت وزارة الخارجية اليابانية، اليوم الجمعة، مقتل مواطن ياباني، سافر إلى أوكرانيا للمشاركة في الأعمال العدائية ضد روسيا كمتطوع.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء يوم الجمعة، نقلاً عن الوزارة أن المواطن الياباني قُتل في 9 نوفمبر، بينما لم يتم تحديد اسمه والمنطقة التي قُتل فيها.