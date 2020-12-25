تونس تضيف الدنمارك إلى قائمة حظر السفر بسبب مخاوف من كورونا المتحور

أعلنت وزارة النقل التونسية عن تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى الدنمارك، تفاديا لتفشي فيروس كورونا المتحور في البلاد وأفادت وكالة الأنباء التونسية الرسمية نقلا عن الوزارة بأن التعليق يسري حتى إشعار آخر ويشمل المسافرين الذين أقاموا في الدنمارك أو عبروا منها وكانت تونس أعلنت يوم الاثنين الماضي تعليق جميع الرحلات مع كل من بريطانيا وأستراليا وجنوب أفريقيا.

المصدر: "رويترز"