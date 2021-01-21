قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، إن الرئيس الأميركي جو بايدن سيترك آليات محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب لمجلس الشيوخ وأضافت في إفادة صحفية بالبيت الأبيض: "نحن على ثقة من أن مجلس الشيوخ... يمكنه أداء واجبه الدستوري مع الاستمرار في إدارة أعمال الشعب الأميركي".