القوات الروسية تقصف 3 مدن أوكرانية بالصواريخ ميكولايف «جنوب» وزاباروجيا

قصف القوات الروسية، بالصواريخ ميكولايف «جنوب» وزاباروجيا جنوب شرقي أوكرانيا ونيكوبول، جنوبي أوكرانيا، في وقت مبكر من اليوم الجمعة، وأشارت وكالة الانباء الأوكرانية، إلى سماع دوي انفجارات في ميكولايف وزابوريزهيا.