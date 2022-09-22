مقتل شخصين جراء تحطم مروحية تركية في طريقها لمكافحة حرائق غابات

أعلنت وزارة الداخلية التركية أن مروحية تحطمت يوم أمس الأربعاء أثناء توجهها إلى ميناء مرماريس لمكافحة حريق غابات، ما أسفر عن مقتل اثنين من أفراد طاقمها. وقالت الوزارة إن خمسة آخرين أصيبوا بجروح على متن المروحية، مبنية أن طاقم المروحية كان يضم روسيين اثنين وخمسة أتراك. لكن الوزارة لم تكشف عن جنسيات المتوفين. كما أفاد مسؤول في المديرية العامة للغابات في تصريحات صحفية بأن المروحية حلقت من محافظة قسطموني الشمالية للانضمام إلى مروحيات أخرى في مرماريس، وهي منتجع على بحر إيجه. ولم يصدر على الفور أي تفسير لسبب تحطم المروحية في حقل. وقال محافظ دنيزلي إنه تم فتح تحقيق في حادث تحطم المروحية.