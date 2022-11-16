كيفن مكارثي يفوز بترشيح الحزب الجمهوري لرئاسة مجلس النواب الأميركي

بينما يقترب الحزب الجمهوري من ضمان أغلبية في مجلس النواب الأمريكي، فاز القيادي كيفن مكارثي بترشيح الحزب لرئاسة المجلس.

فقد حصل مكارثي على دعم 188، وذلك في تصويت أجري يوم الثلاثاء للنواب الجمهوريين.

ولضمان المنصب، يجب أن يفوز مكارثي بأغلبية أصوات مجلس النواب بكامل هيئته، 218 صوتا، في التصويت المقرر في يناير/ كانون الثاني، وحينها سيحل مكان رئيسة المجلس الحالية نانسي بيلوسي، وهي من الحزب الديمقراطي.

ويمثل مكارثي ولاية كاليفورنيا في مجلس النواب منذ عام 2007. وأعلن ترشحه رسميا لمنصب رئيس مجلس النواب الأسبوع الماضي، في رسالة إلى الجمهوريين في مجلس النواب حثتهم على "البقاء معا والحفاظ على مهمتنا".