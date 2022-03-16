انفجار صاروخ باليستي في الجو بعد إطلاقه بوقت قصير من كوريا الشمالية
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انفجار صاروخ باليستي في الجو بعد إطلاقه بوقت قصير من كوريا الشمالية

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العرب اليوم - انفجار صاروخ باليستي في الجو بعد إطلاقه بوقت قصير من كوريا الشمالية

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طوكيو ـ العرب اليوم

قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت اليوم الأربعاء «قذيفة مجهولة»- يعتقد أنها صاروخ باليستي، إلا أنها انفجرت على الفور بعد إطلاقها، بعد أن أفادت وسائل إعلام يابانية أن كوريا الشمالية المسلحة نوويا أطلقت صاروخا، بحسبما نقلته وكالة رويترز للأنباء.

تحذير أمريكي - كوري

يأتي الإطلاق بعد أن حذرت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية من أن كوريا الشمالية ربما تستعد لاختبار إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات (ICBM) بمدى كامل لأول مرة منذ عام 2017.

وقالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، في بيان، إن القذيفة أطلقت من مطار خارج بيونج يانج عاصمة كوريا الشمالية.

وقال البيان «من المفترض أنها فشلت على الفور بعد الإطلاق»، وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن مصدرًا في وزارة الدفاع اليابانية وصف القذيفة بأنها صاروخ باليستي محتمل.

وكان المطار موقعًا للعديد من عمليات الإطلاق الأخيرة، بما في ذلك في 27 فبراير و5 مارس.

وقالت كوريا الشمالية إن هذه الاختبارات كانت لتطوير مكونات قمر صناعي للاستطلاع ولم تحدد الصاروخ الذي تستخدمه، لكن سيول وواشنطن قالتا إنهما كانتا تجارب لنظام الصواريخ الباليستية العابرة للقارات الجديد.

أطلقت كوريا الشمالية المنعزلة عن العالم، صواريخ بتردد غير مسبوق هذا العام، وأجرت تجربتها التاسعة للأسلحة في 5 مارس، ما أثار إدانة من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان.

وقالت القوات الأمريكية في آسيا، اليوم الثلاثاء، إن حاملة الطائرات يو إس إس أبراهام لينكولن قادت مناورات عسكرية في البحر الأصفر، وأن مدفعية الدفاع الجوي في قاعدة أوسان الجوية في كوريا الجنوبية كثفت التدريبات ردا على زيادة نشاط الصواريخ الكورية الشمالية.

وتم الكشف عن نظام الصواريخ البالستية العابرة للقارات الجديد، هواسونج -17 ، في عرض عسكري في عام 2020 وعاد إلى الظهور في معرض دفاعي في أكتوبر 2021.

ولم تُظهر عمليات الإطلاق في 27 فبراير و 5 مارس المدى الكامل للصاروخ، وقال المحللون إن كوريا الشمالية ربما استخدمت مرحلة واحدة فقط من الصاروخ أو ضبطت حجم الوقود للطيران على ارتفاعات منخفضة.

وقال مسؤولون أمريكيون وكوريون جنوبيون الأسبوع الماضي إن صاروخ هواسونج -17 سيكون أكبر صاروخ باليستي عابر للقارات لكوريا الشمالية حتى الآن، ويبدو أن الحكومة تعيد ترميم بعض الأنفاق في موقع التجارب النووية المغلق.

لم تختبر كوريا الشمالية صواريخ باليستية عابرة للقارات أو قنبلة نووية منذ عام 2017 ، لكنها قالت إنها يمكن أن تستأنف مثل هذه التجارب لأن محادثات نزع السلاح النووي مع الولايات المتحدة متوقفة.

الاستجابة الإقليمية ناقش مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان والدبلوماسي الصيني يانغ جيتشي موضوع كوريا الشمالية في روما يوم الاثنين خلال محادثات ركزت على أوكرانيا.

وقال مسؤول أمريكي كبير إن الاثنين ناقشا ضمان إجراء محادثات متابعة قريبا للمناقشات السابقة بين الممثل الخاص للولايات المتحدة لكوريا الشمالية سونغ كيم ونظيره الصيني ليو شياو مينغ بشأن سبل الضغط على بيونج يانج للتخلي عن برنامجها للأسلحة النووية.

وقال المسؤول إن لدى واشنطن «مخاوف جدية بشأن الإجراءات التصعيدية الأخيرة» من قبل كوريا الشمالية، وأوضح سوليفان ليانج الخطوات التي تعتقد الولايات المتحدة أنها ضرورية.

في الأسبوع الماضي، أعربت الولايات المتحدة وعشر دول أخرى عن أسفها لفشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة - حيث تتمتع الصين بحق النقض - ​​في إدانة عمليات إطلاق الصواريخ المتكررة من قبل كوريا الشمالية، قائلة إن هذا أدى إلى تآكل مصداقية المجلس ونظام عدم الانتشار العالمي.

وفرضت واشنطن عقوبات جديدة تتعلق بكوريا الشمالية يوم الجمعة، تستهدف أفرادا وشركات روسية بعد الإطلاقين الأخيرين.

فشلت الخطوات العقابية الأمريكية السابقة والعقوبات الدولية في الأمم المتحدة في وقف تطوير أسلحة كوريا الشمالية.

وتدفع روسيا والصين، اللتان أيدتا عقوبات الأمم المتحدة بعد التجارب النووية الأخيرة التي أجرتها كوريا الشمالية في 2017، بضرورة تخفيف العقوبات لتشجيع الحوار.

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انفجار صاروخ باليستي في الجو بعد إطلاقه بوقت قصير من كوريا الشمالية انفجار صاروخ باليستي في الجو بعد إطلاقه بوقت قصير من كوريا الشمالية



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