مقتل عقيد في معان برصاص”مخربين” مع استمرار أزمة المحروقات في الأردن

أعلنت السلطات المحلية الأردنية، فجر يوم الجمعة، عن مقتل نائب مدير شرطة مدينة معان (نحو 218 كم) جنوب العاصمة عمّان، برتبة عقيد بـ”رصاص مخربين”، بحسب وصف البيان الرسمي الذي تلقت CNN بالعربية نسخة منه، فيما أعلنت بعد نحو ساعة ونصف عن إصابة ضابط وضابط صف بعيارات نارية أيضا ممن وصفتهم بـ”المخربين”.

وتأتي الحادثة في ظل حالة من التوتر تشهدها عدة محافظات في البلاد، إثر إعلان سائقي شاحنات ووسائل نقل مختلفة إضرابا منذ أكثر من 10 أيام على خلفية قرار حكومي برفع أسعار المحروقات، وشهدت بعض المناطق إغلاق طرق وتجمعات لمحتجين كما توقفت حركة الشحن لأيام في ميناء العقبة، وتكدست كميات من البضائع .