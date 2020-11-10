قوات حفظ السلام الروسية تبدأ الانتشار في قره باغ

بدأت قوات حفظ السلام الروسية انتشارها في إقليم قره باغ صباح اليوم الثلاثاء بالتزامن مع انسحاب القوات الأرمنية منه، وذلك بناء على اتفاق توصلت إليه موسكو وباكو ويريفان وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها فجر اليوم إن أول أربع طائرات من طراز "إيل-76" تحمل جنود حفظ سلام روس إلى منطقة النزاع في قره باغ أقلعت من مطار أوليانوفسك-فوستوشني (وسط روسيا)، وعلى متنها أفراد وحدة حفظ السلام والمركبات وناقلات الجنود المدرعة والعتاد".