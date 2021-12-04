القوات الأميركية شنت غارة بطائرة بدون طيار استهدفت قيادياً بارزا ًبتنظيم القاعدة قرب إدلب في سوريا

شنت القوات الأميركية غارة بطائرة بدون طيار استهدفت قياديا بارزا بتنظيم القاعدة قرب إدلب في سوريا.وذكرت وسائل إعلام السبت، أن الجيش الأمريكي فتح تحقيقا بشأن احتمال سقوط ضحايا مدنيين إثر الغارة الجوية.