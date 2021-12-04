القوات الأميركية شنت غارة بطائرة بدون طيار استهدفت قيادياً بارزا ًبتنظيم القاعدة قرب إدلب في سوريا
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القوات الأميركية شنت غارة بطائرة بدون طيار استهدفت قيادياً بارزا ًبتنظيم القاعدة قرب إدلب في سوريا

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العرب اليوم - القوات الأميركية شنت غارة بطائرة بدون طيار استهدفت قيادياً بارزا ًبتنظيم القاعدة قرب إدلب في سوريا

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دمشق - العرب البوم

 شنت القوات الأميركية غارة بطائرة بدون طيار استهدفت قياديا بارزا بتنظيم القاعدة قرب إدلب في سوريا.وذكرت وسائل إعلام السبت، أن الجيش الأمريكي فتح تحقيقا بشأن احتمال سقوط ضحايا مدنيين إثر الغارة الجوية.

 

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القوات الأميركية شنت غارة بطائرة بدون طيار استهدفت قيادياً بارزا ًبتنظيم القاعدة قرب إدلب في سوريا القوات الأميركية شنت غارة بطائرة بدون طيار استهدفت قيادياً بارزا ًبتنظيم القاعدة قرب إدلب في سوريا



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