أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة أوليغ إيغوروف، أن مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابية، نفذوا هجومين في منطقة خفض التصعيد في إدلب وقال إيغوروف في إفادة صحفية: "خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، سجلت عمليتا قصف في منطقة خفض التصعيد بإدلب من مواقع تابعة لتنظيم جبهة النصرة في محافظة إدلب".