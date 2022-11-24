إصابة 4 طلاب في حادث إطلاق نار قرب مدرسة في الولايات المتحدة

أفادت قناة "CBS" بإصابة 4 تلاميذ على الأقل في حادث إطلاق نار وقع أمس الأربعاء بالقرب من مدرسة في ولاية فيلاديلفيا الأمريكية.

وأضافت القناة أن الحادث وقع في حي تقع فيه المدرسة، مشيرة إلى أنه تم إطلاق النار من سيارة دفع رباعي كانت تمر بمحاذاة المدرسة.

من جانبها أعلنت الشرطة المحلية عن إصابة فتاتين بعمر 15 عاما، وصبيين بعمر 16 عاما جراء الحادث.