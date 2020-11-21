السلطات التركية تشن حملة اعتقالات واسعة ضد الأكراد

أصدرت السلطات التركية، الجمعة، قرارات اعتقال بحق 101 شخص، في عملية استهدفت نشطاء أكراد بتهمة الانتماء لحزب العمال الكردستاني وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحية "تي 24" المعارضة، صدرت قرارات الاعتقال عن مكتب المدعي العام بولاية ديار بكر، ذات الأغلبية الكردية، جنوب شرقي البلا ووفق المصدر شملت قرارات الاعتقال العديد من الولايات الأخرى مثل إسطنبول وأزمير وأديامان، مشيرًا إلى أن هذه القرارات تأتي في إطار تحقيق يستهدف حزب "مؤتمر المجتمع الديمقراطي"، المتهم بعلاقته مع حزب العمال الكردستاني.

وفور صدور قرارات الاعتقال نفّذت الشرطة مداهمات متزامنة في ديار بكر، والولايات الأخرى، واعتقلت عددًا من المطلوبين، بينهم 24 محاميًا، الأمر الذي دفع نقابة المحامين بالولاية المذكورة لإدانة الاعتقالات وقالت النقابة في بيان لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن "نقابة ديار بكر لم ترضخ قط لخطر الاعتقالات والتوقيفات ولن تفعل ذلك أبدا"، مشددة على أن "هذه العمليات تدل على رغبة في خنق صوت نقابة ديار بكر، وهي تدخل مباشر في أنشطة المجتمع المدني”.