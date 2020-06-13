الصين تسجل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الصين اليوم 11 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا وسبع حالات دون ظهور أعراض حتى نهاية أمس.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين في بيان أن خمسا من الحالات المؤكدة الجديدة هي لقادمين من الخارج مضيفة أن الحالات الست الأخرى رصدت في العاصمة بكين.

و ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 83075 فيما استقر عدد الوفيات عند 4634.