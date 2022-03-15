الرئيس الأوكراني يجتمع برؤساء حكومات بولندا والتشيك وسلوفينيا
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الرئيس الأوكراني يجتمع برؤساء حكومات بولندا والتشيك وسلوفينيا

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العرب اليوم - الرئيس الأوكراني يجتمع برؤساء حكومات بولندا والتشيك وسلوفينيا

الرئيس الأوكراني يجتمع برؤساء حكومات بولندا والتشيك وسلوفينيا
كييف - العرب اليوم

 اجتمع الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، الرئيس الأوكرانى، برؤساء حكومات بولندا والتشيك وسلوفينيا، في العاصمة الأوكرانية كييف لبحث حل الأزمة الأوكرانية الروسية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.   كان وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو أكد اليوم الثلاثاء، على عدم التوقف عن فرض عقوبات على اقتصاد الرئيس الروسي فلاديمير  بوتين، حتى يجلس على "طاولة للتوصل إلى اتفاق سلام"، وذلك تزامنا مع إعلان الاتحاد الأوروبي عن حزمة رابعة من العقوبات على موسكو بسبب حربها على أوكرانيا.  وأشار رئيس الدبلوماسية الإيطالية في لقاء مع الصحافة خلال زيارته لمولدوفا، إلى أن المفاوضات بين موسكو وكييف "شاقة رغم انفتاح الرئيس الأوكراني زيلينسكي بشأن الناتو والقضايا الإقليمية في دونباس وشبه جزيرة القرم"، حسبما قالت صحيفة "المساجيرو" الإيطالية.     وأضاف دى مايو "لكن بوتين لا يظهر أنه يريد السلام" معلنا الاستمرار في الحوار مع أهم اللاعبين الدوليين، الاتحاد الأوروبي وأيضًا مع الولايات المتحدة.     وشدد دي مايو على "الاستمرار في البحث عن مسار دبلوماسي لوقف الحرب الروسية على أوكرانيا"، وقال حتى في هذه الساعات رأينا قنابل على المدنيين والمستشفيات. رأينا تفجيرات على بعد 10 كيلومترات من الحدود مع الاتحاد الأوروبي.

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الرئيس الأوكراني يجتمع برؤساء حكومات بولندا والتشيك وسلوفينيا الرئيس الأوكراني يجتمع برؤساء حكومات بولندا والتشيك وسلوفينيا



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