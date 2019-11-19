إسرائيل تعترض صواريخ أطلقت من سورية

أعلن الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، الثلاثاء، عن إسقاط 4 صواريخ أطلقت من سوريةباتجاه هضبة الجولان المحتلة.

وأوضح أن القبة الحديدية اعترضت الصواريخ الأربعة، وتم إسقاطها فوق منطقة القنيطرة السورية، مشيرا إلى أنه لم يصل أي منها داخل إسرائيل.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أن صافرات الإنذار دوت للتحذير من صواريخ انطلقت باتجاه منطقة هضبة الجولان المحتلة.

من جانب آخر، أفاد التلفزيون الرسمي السوري أن انفجارات سمعت قرب مطار العاصمة دمشق، فيما لم تتوفر بعد تفاصيل أخرى بشأن طبيعة الانفجارات ومصدرها.

