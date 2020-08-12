ألمانيا تشكك فى فعالية وسلامة لقاح فيروس كورونا الروسى

أعلنت متحدثة باسم الوزارة لمجموعة "آر إن دى" الألمانية، أنه لا معلومات معروفة عن نوعية وفعالية وسلامة اللقاح الروسى، مذكرة بأن سلامة المرضى فى الاتحاد الأوروبى هى على رأس الأولويات وأضافت المتحدثة الألمانية: "يجب إثبات أن معادلة الاستخدام مقابل المخاطر إيجابية قبل البدء بتسويقه"، مشيرة إلى أن لا اتصالات لبرلين حاليا مع الروس فى هذا الخصوص.