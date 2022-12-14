آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا 14.12.2022

تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث تقوم وحدات من الجيش الروسي ببسط السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها وضرب مواقع القوات الأوكرانية.

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فنلندا تواصل استيراد الغاز الطبيعي المسال من روسيا بموجب عقد طويل الأجل

"دير شبيغل": لامبرخت تعترف بعدم قدرة القوات الألمانية على الوفاء بالتزاماتها داخل الناتو

القائم بأعمال حاكم منطقة خيرسون: انتهاك المعبر الحدودي الروسي من طرف نائب الأمين العام للأمم المتحدة

البنتاغون: واشنطن لم تشهد أي نشاط عسكري لبيلاروس بالقرب من الحدود الأوكرانية

البنتاغون: أوكرانيا لم تستخدم المساعدات العسكرية لأغراض غير مشروعة

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وزير خارجية هنغاريا: روسيا لم تستبعد إمكانية تعديل عقود الغاز

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ريابكوف: لم يتم إحراز تقدم بالموضوعات الرئيسية في محادثات اسطنبول بين روسيا والولايات المتحدة

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