غرق سفينة وإصابة 2 أخريين في هجوم روسي

أعلنت حكومة بنما غرق سفينة، اليوم الأربعاء، وذلك بعد إصابة 3 سفن تحمل علم بلادها خلال هجوم روسي في البحر الأسودودخلت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أسبوعها الثالث حيث ركزت القوات الروسية ضغطها على كبريات المدنوأعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 3 ملايين أوكراني فروا من الحرب