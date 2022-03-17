زلزال يضرب جنوب إيران ويصل إلى الإمارات

ضرب زلزال بقوّة 6 درجات، على مقياس ريختر جنوب دولة إيران، منذ قليل، بحسب نبأ عاجل على موقع «سكاى نيوز» ثم وصل إلى الإمارات

ونشر موقع الإمارات اليوم خبرا يتضمن تسجيل محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ«المركز الوطني للأرصاد»، زلزال دبي بقوة 5.0 درجة ريختر في جنوب إيران، من فجر اليوم الخميس، بحسب التوقيت المحلي لدبي، وشعر بهذه الهزة سكان دبي والشارقة وعجمانوأعلن مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، أن الزلزال كان بقوة 6 درجات ريختر، وضرب ضواحي بلدة كوخرد