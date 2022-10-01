سقوط طائرة إسرائيلية شرق بيت لحم

أفاد جيش الأحتلال الإسرائيلي، أمس الجمعة، بسقوط طائرة خفيفة بالقرب من بلدة العبيدية، شمال شرقي مدينة بيت لحم الفلسطينية. وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن طائرة مدنية خفيفة هبطت اضطراريا في بلدة العبيدية، شمال شرقي مدينة بيت لحم الفلسطينية، دون وقوع إصابات تذكر. وأشارت الإذاعة، إلي أن مروحية عسكرية إسرائيلية هرعت إلى مكان الحادث في محاولة لإنقاذ مواطن إسرائيلي مدني يبلغ من العمر 48 عاما، ربما أصيب بجروح متوسطة.